В рамках уголовного дела об убийстве новорожденного ребёнка установлена 18-летняя жительница Североморска

Следственными органами Следственного комитета РФ по Мурманской области продолжается расследование уголовного дела по факту обнаружения тела новорожденного ребёнка в Североморске. Напомним, что тело новорожденного мальчика обнаружил прохожий 13 сентября 2017 года на территории, прилегающей к дому по улице Пионерская флотской столицы.

С целью раскрытия преступления была создана следственная группа, в которую вошли следователи-криминалисты отдела криминалистики СУ СК России по Мурманской области, следователи следственного отдела по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области. К работе следственной группы привлечены также сотрудники регионального УУР УМВД России.

Следователями и полицейскими велась напряженная работа по установлению круга лиц, подлежащих проверке на причастность к преступлению, и их розыску. Проанализирован большой объём информации о проживающих в регионе женщинах, беременных в интересующий следствие период, сведения о рождении детей. Кроме того, допрошены и проверены жильцы домов в районе места происшествия, найдены и исследованы записи с камер наружного видеонаблюдения в районе.

Следователями-криминалистами на предмет причастности к преступлению было проверено порядка 300 женщин, у которых были отобраны образцы слюны, которые явились предметом молекулярно-генетических и сравнительных исследований, а также и других судебных экспертиз.

Благодаря грамотно спланированным и проведенным действиям следователей, следователей-криминалистов регионального управления СК России, экспертным исследованиям, проведенным экспертами экспертно-криминалистического центра УМВД России по Мурманской области и оперативно-розыскным мероприятиям установлена личность женщины - матери ребенка, совершившей данное преступление. Ей оказалась жительница города Североморска, 2000 года рождения.

В настоящее время она даёт показания, следователем устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.