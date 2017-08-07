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Мурманская область. Арктика07.08.17 12:07

В рамках VI Мурманской международной деловой недели состоится «круглый стол» на тему «Атомная Арктика и общество»

17 ноября в рамках VI Мурманской международной деловой недели впервые состоится «круглый стол» на тему «Атомная Арктика и общество». Его организаторами выступают администрация города Полярные Зори и Кольская АЭС при поддержке правительства Мурманской области.

На основной площадке проведения «круглого стола», в качестве которой выступит градообразующее предприятие – Кольская АЭС, состоится обсуждение вопросов обеспечения экологической и радиационной безопасности, а также роли атомной промышленности в развитии Арктической зоны РФ.

Участие в мероприятии уже подтвердили представители правительства Мурманской области, Мурманской областной Думы, «Атомфлота», филиала «РосРАО» СЗЦ «СевРАО», КНЦ РАН, а также других научных и общественных организаций.

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