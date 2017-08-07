Мурманская область. Арктика07.08.17 12:07
В рамках VI Мурманской международной деловой недели состоится «круглый стол» на тему «Атомная Арктика и общество»
17 ноября в рамках VI Мурманской международной деловой недели впервые состоится «круглый стол» на тему «Атомная Арктика и общество». Его организаторами выступают администрация города Полярные Зори и Кольская АЭС при поддержке правительства Мурманской области.
На основной площадке проведения «круглого стола», в качестве которой выступит градообразующее предприятие – Кольская АЭС, состоится обсуждение вопросов обеспечения экологической и радиационной безопасности, а также роли атомной промышленности в развитии Арктической зоны РФ.
Участие в мероприятии уже подтвердили представители правительства Мурманской области, Мурманской областной Думы, «Атомфлота», филиала «РосРАО» СЗЦ «СевРАО», КНЦ РАН, а также других научных и общественных организаций.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 252 человека
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Последние комментарии
Игорь
07.08.17 12:05
При 80% и более поддержке Путина населением страны вообще партийной системы не нужно. Один царь, один - народ, одна - страна. А лодырей из Думы разогнать!!!
Комментарий к новости:Идеи двухпартийной политической системы бродят по России
KomRad
07.08.17 11:12
Политический зуд у Жирика - то за многопартийность боролся, теперь - за двухпартийность. Пусть ещё подумает, глядишь, до однопартийной системы созреет. А то он на запад кивает, а в Китае одна партия
Комментарий к новости:Идеи двухпартийной политической системы бродят по России
AVIS
07.08.17 09:41
Шмаков периодически высказывает объективные, на мой взгляд, оценки нашей действительности, но, учитывая соглашательскую политику ФНПР с действующей властью, пользы от этого минимум. Вот и в этот раз
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