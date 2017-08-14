В рамках VI Мурманской международной деловой недели состоится традиционное мероприятие «Made in Arctic»

16-17 ноября в рамках VI Мурманской международной деловой недели министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области проведёт Международную туристическую площадку «Made in Arctic» («Сделано в Арктике»).

Одним из флагманских направлений развития туризма в современном мире является «гастрономический туризм». Именно поэтому в рамках «Made in Arctic» в целях популяризации местных кулинарных традиций для гостей и жителей региона состоится гастрономический фестиваль «Вкус Арктики»: в объектах общественного питания пройдет акция со специальным арктическим меню, а также выставка-дегустация блюд местной кухни.

В предварительную программу Международной туристической площадки «Made in Arctic» также включена конференция по арктическому круизному туризму. Она состоится при участии представителей Ростуризма, правительства Мурманской области, правительства Архангельской области, туроператоров и транспортных компаний.