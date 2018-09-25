В рамках Всероссийского фестиваля граффити ОНФ в Мурманске нарисовали «памятник Алёше»

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области присоединились к Всероссийскому фестивалю граффити ОНФ. Появление яркого изображения на стене павильона мурманской ТЭЦ рядом с автозаправочной станцией на улице Рогозерская стало для многих мурманчан приятным сюрпризом: художник запечатлел мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», более известный многим как памятник мурманскому Алёше. А чтобы впечатления от просмотра граффити оказались максимально приятными, общественники убрали территорию рядом с объектом, собрав около 10 мешков мусора.

«Мы благодарим за оказанную поддержку в реализации проекта администрацию Мурманска! Автор граффити – Артем Соловьев. Его макет изображения символа областного центра признан лучшим. «Алешу» выбрали сами жители Мурманской области в ходе голосования за лучший символ города. Семь предложенных вариантов, среди которых – полярное сияние и северная ягода морошка, также были определены не случайно – их чаще других упоминали участники опроса, проведенного активистами ОНФ в рамках проекта «С чего начинается Родина». Около 3600 граждан, проживающих в 500 населенных пунктах 60 субъектов страны, поделились знаниями об истории и традициях родного города. В Мурманской области наибольшую активность показали жители областного центра, Колы и Оленегорска», - рассказала член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Светлана Рудакова.

Перед художником стояла непростая задача – объединить на одном полотне традиционный стиль исполнения работ в стиле граффити, образ «Алеши», возвышающегося над сопкой Зеленый мыс на фоне бесконечного голубого неба, и патриотическую составляющую, которой было обусловлено создание мемориала. Результат превзошел все ожидания. Таким образом в центре Мурманска появилось еще одно яркое, видимое издалека изображение, имеющее непосредственное отношение к истории родного края. К слову, автором граффити, посвященного Дню Великой Победы, появившегося в рамках акции ОНФ на другом городском объекте, был также Артём Соловьев.

«Наш город достоин того, чтобы им гордиться. Это город-порт и город-герой. Мы благодарны всем, кто не остался в стороне и внес свой вклад в историю появления этого граффити. Теперь в списке мест, обязательных для посещения гостей из других городов и стран, появился еще один пункт», - резюмировала Рудакова.