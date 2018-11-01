Мурманская область. Арктика01.11.18 11:00
В рамках всероссийской акции «ДобровСело» волонтеры-медики посетили Ковдорский район
В рамках всероссийской акции «ДобровСело» волонтеры-медики, студенты Мурманского медицинского колледжа, посетили фельдшерско-акушерские пункты в с. Ена и п. Енский Ковдорского района, где им рассказали об основных обязанностях фельдшера, устройстве самого фельдшерско-акушерского пункта и приеме пациентов. Волонтеры в рамках акции «ДобровСело» провели влажную уборку помещений ФАПа.
Всероссийская акция «ДобровСело» проходит при поддержке Минздрава России и Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» с целью улучшения уровня жизни в муниципальных образованиях. Участники акции оказывают помощь в улучшении состояния объектов здравоохранения в малонаселенных пунктах, а также содействуют повышению доступности медицинских знаний.
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