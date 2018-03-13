На выборы подвезут на автобусахКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Право на капитальный ремонт
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика13.03.18 13:30

В рамках всероссийской акции «Моя семья – мои истоки» губернатор Марина Ковтун поделилась со школьниками воспоминаниями о своём отце

Сегодня в мурманской школе № 36 губернатор Марина Ковтун приняла участие в акции «Моя семья – мои истоки». На открытом уроке ученики четвертых классов поделились историями своих семей, вспомнили происхождение своих предков, их судьбы, профессии и характеры, рассказали о том, почему гордятся своими бабушками и дедушками, мамами и папами.

Глава региона Марина Ковтун рассказала ребятам о своем отце Герое Социалистического Труда Василии Тихоновиче Козлове. Именно отец стал для Марины Ковтун подлинным образцом беззаветного служения избранной профессии.

«Для каждого из нас папа, конечно, самый лучший, настоящий герой. Но мне, можно сказать, повезло – мой папа действительно официально носил звание Героя Труда. Золотая Звезда Героя Труда – высшая невоенная награда Советского Союза. Не так давно в России её возродили, но удостаиваются этого высокого звания очень немногие. Немного Героев Труда было и в те годы. Отец всю жизнь трудился в море, был рыбаком, точнее, тралмейстером – главным по промыслу на судне. Никаких особых, «отдельных» подвигов он не свершал – просто относился к своему делу максимально, до конца серьёзно и ответственно, был Мастером с большой буквы. Работа была его жизнью, а подвигом он её не считал. Подвиг – это что-то тяжёлое, что-то сверх сил. А папа любил свою работу, любил море, любил и уважал своих товарищей. Потому и нелёгкий морской труд ему давался лучше, чем другим. Я горжусь моим отцом, и конечно, он для меня – пример», – рассказала Марина Ковтун.

Акцию «Моя семья – мои истоки», направленную на проведение в образовательных организациях внеклассных мероприятий по изучению истории семьи, семейных традиций и ценностей, проводит региональное отделение ОНФ. В рамках акции дети вместе со своими родителями, бабушками и дедушками составят своё родовое дерево.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТренд негативного отношения к медикам нужно менять
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 534 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Volk
13.03.18 07:07
Какого же чуда ждут эти "святоши" от власти? Видно плохи дела у чиновников, коли стали по всей стране Николая-чудотворца ставить, на себя надежды уже нет.
Комментарий к новости:В Мурманске на улице революционера этим летом установят памятник Николаю Чудотворцу
Серега ОВО
07.03.18 18:29
В конце 2010 года, при начале реформы МВД, Логвиненко был заместителем начальника Управления Вневедомственной Охраны при УВД по Мурманской области по кадрам, где вместе со своим подчиненным Ермолиным
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Zviygincew
07.03.18 09:00
А похоже на картинки с Совфеда. Могёт быть, что это соответствует событиям 2007 года.
Комментарий к новости:Прототип ядерного подводного беспилотника испытывался в Арктике
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире15:55«Международные новости». Информационная программа16:25«Главные люди». Ток-шоу (6+)17:15Городские хроники (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики продолжают снижать цены на топливо, а на АЗС упорно их держат на прежнем уровне-PRO ВалютуРубль в начале дня стабилен к доллару и евро-PRO ЭнергетикуБывшему директору ОАО «Колэнергосбыт» Геннадию Шубину могут добавить ещё три года заключения-PRO ЖКХУправляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК необходимо начать реальную работу по реализации мероприятий по энергосбережению-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПолномочия тасовать – не с прокуратурой бодаться
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика