В рамках всероссийской акции «Моя семья – мои истоки» губернатор Марина Ковтун поделилась со школьниками воспоминаниями о своём отце

Сегодня в мурманской школе № 36 губернатор Марина Ковтун приняла участие в акции «Моя семья – мои истоки». На открытом уроке ученики четвертых классов поделились историями своих семей, вспомнили происхождение своих предков, их судьбы, профессии и характеры, рассказали о том, почему гордятся своими бабушками и дедушками, мамами и папами.

Глава региона Марина Ковтун рассказала ребятам о своем отце Герое Социалистического Труда Василии Тихоновиче Козлове. Именно отец стал для Марины Ковтун подлинным образцом беззаветного служения избранной профессии.

«Для каждого из нас папа, конечно, самый лучший, настоящий герой. Но мне, можно сказать, повезло – мой папа действительно официально носил звание Героя Труда. Золотая Звезда Героя Труда – высшая невоенная награда Советского Союза. Не так давно в России её возродили, но удостаиваются этого высокого звания очень немногие. Немного Героев Труда было и в те годы. Отец всю жизнь трудился в море, был рыбаком, точнее, тралмейстером – главным по промыслу на судне. Никаких особых, «отдельных» подвигов он не свершал – просто относился к своему делу максимально, до конца серьёзно и ответственно, был Мастером с большой буквы. Работа была его жизнью, а подвигом он её не считал. Подвиг – это что-то тяжёлое, что-то сверх сил. А папа любил свою работу, любил море, любил и уважал своих товарищей. Потому и нелёгкий морской труд ему давался лучше, чем другим. Я горжусь моим отцом, и конечно, он для меня – пример», – рассказала Марина Ковтун.

Акцию «Моя семья – мои истоки», направленную на проведение в образовательных организациях внеклассных мероприятий по изучению истории семьи, семейных традиций и ценностей, проводит региональное отделение ОНФ. В рамках акции дети вместе со своими родителями, бабушками и дедушками составят своё родовое дерево.