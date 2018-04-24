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Мурманская область. Арктика24.04.18 12:21

В рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» в Центральной библиотеке Никеля прошел «QR- квест»

Акция «Неделя без турникетов» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на непосредственное знакомство школьников, студентов и их родителей с работой предприятий, расположенных в их регионе. Активное участие в акции принимают библиотеки Мурманской области. 

Знакомство с библиотечной профессией состоялось для учащихся двух средних образовательных школ п.Никеля - №3 и №20. Акция проходила в необычной форме библиотечного квест-проекта, основанного на принципе командных соревнований и игровых технологий, объединяющего в себе решение интеллектуальных заданий. 

Участники должны были добиться конкретной цели: собрать ключевые фразы высказываний известного математика Блеза Паскаля и педагога Яна Амоса Каменского о книге, выполнив задания зашифрованные в QR-коде.

Квест предполагал обязательное обращение к программе сканирования QR-кодов с помощью сканирующего оборудования (фотокамера мобильного телефона, с установленной программой сканирования QR-кода). Выполнив каждое задание, команда получала QR-код для выполнения следующего, а также одно слово из ключевой фразы, которую каждая команда должна была составить на финише и объяснить ее значение. 

Для прохождения квеста участникам были предоставлены информационные ресурсы библиотеки: СПС «Консультант +», электронный каталог, ресурсы Интернет, необходимые для выполнения заданий. 
Все участники, как настоящие детективы, искали в фонде библиотеки задания, спрятанные в книгах, тем самым постигая азы библиотечной профессии, знакомясь с принципами информационного поиска.

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