В рамках второй Всероссийской акции «Дарите книги с любовью!» состоялась встреча библиотекарей и воспитанников школы в Минькино

Мурманская областная детско-юношеская библиотека и Минькинская общеобразовательная школа-интернат – давние друзья. Ребята участвуют во многих конкурсах, инициированных библиотекой и побеждают!

Например, в XIX Международном конкурсе детской рукописной книги «Отсюда начинается Россия» ребята стали лучшими и получили Гран-при Губернатора Мурманской области в номинации «Память бережно храним» за книгу-посылку командирам и бойцам Красной Армии.

В День книгодарения читатели, библиотекари, мурманчане с любовью подарили книги юным воспитанникам школы. Это детские книжки разных жанров для ребят всех возрастов, красочные, познавательные и поэтические.

Театрализованная передача книг подняла всем участникам настроение. Ребята с удовольствием выполняли задания, а затем Почтальон Печкин вручил им подарки - 155 новых книг!