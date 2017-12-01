В рамках XVIII Фестиваля финского кино мурманские школьники посмотрели детский фильм «Подмышки с корицей, Тату и Пату!»

В рамках XVIII Фестиваля финского кино в Мурманске в областной детско-юношеской библиотеке состоялся показ детского фильма «Подмышки с корицей, Тату и Пату!».

В начале мероприятия ученики 3 и 4 классов средней общеобразовательной школы № 53 Мурманска познакомились с творчеством финских писателей и иллюстраторов Айно Хавукайнен и Сами Тойвонен, написавших серию популярнейших в Финляндии и широко известных в Европе и России детских иллюстрированных книг о жизни Тату и Пату.

В продолжение встречи дети посмотрели художественный фильм «Подмышки с корицей, Тату и Пату!» о приключениях двух братьев в канун Рождества. Это история о маленькой Вере, которая ждет Тату и Пату из Чудляндии. Мама нехотя сопровождает своенравную дочурку, хоть и не верит её рассказам про воображаемых друзей. Однако Тату и Пату оказываются настоящей парой рослых чудаков-изобретателей. Они не слишком разбираются в земных порядках, поэтому пытаются раздобыть подарок для Веры то на выставке современного «одаренного» художника, то в мегамолле – оттуда проще всего стащить живого Деда Мороза и украсить его, как ёлку.

Перед показом фильма с приветственным словом выступила Сари Пёюхёнен, помощник консула по вопросам культуры и СМИ в Мурманском отделении Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.