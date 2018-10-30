В районе 82 СРЗ экологическая угроза не обнаружена

Специалисты предприятия «Экосервис» обнаружили на месте аварии плавучего дока 82 СРЗ в Росляково емкость с дизтопливом. Периметр разлива ограничен бонами и обработан реагентами. Экологической угрозы и угрозы судоходству нет, сообщила в Инстаграме губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

«В настоящее время угрозы судоходству и безопасности мореплавания нет. На месте работают специалисты «Экосервиса» – предприятия, специализирующегося на ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Ими своевременно была обнаружена емкость с дизтопливом, периметр разлива ограничен бонами и обработан реагентами. Экологической угрозы нет», - сказала в видеообращении Марина Ковтун.