В районе аэродрома Килпъявр прошли учения по пресечению террористического акта

С 8 по 10 августа оперативным штабом в Мурманской области проведено тактико-специальное учение «Рельеф-2017» по пресечению террористического акта на отдельном участке местности в районе аэродрома Килпъявр Мурманской области.

В них приняли участие подразделения силовых, правоохранительных и экстренных структур и ведомств, представители муниципальных органов власти. Также к антитеррористическим учениям привлекались силы и средства Главного управления МЧС России по Мурманской области.

По легенде учений, «террористы» осуществили попытку вооруженного нападения на военные склады в Печенгском районе. Нападение преступников силами караулов бригад отражено, «террористы» скрылись. В результате осуществленных оперативно-розыскных мероприятий преступную группу удалось обнаружить в районе аэродрома Килпъявр. Руководителем контртеррористической операции принято решение о проведении боевого мероприятия, в результате которого «террористы» обезврежены.

По оценке руководителя учебной контртеррористической операции, все подразделения, принимавшие участие в ТСУ «Рельеф-2017», с поставленными задачами справились успешно.