В районе автоподъезда к аэропорту «Мурманск» на участке автодороги Р-21 «Кола» планируются взрывные работы

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сообщает, что в рамках реконструкции на автодороге Р-21 «Кола» км 1377 – км 1381 предусмотрено проведение взрывных работ.

В связи с этим запланировано закрыть движение всех видов транспорта на следующих участках автодорог: км 1+170 автодороги «Автоподъезд к аэропорту «Мурманск» (перекресток автодорога Зверосовхоз – автодорога «Автоподъезд к аэропорту «Мурманск» – автодорога Кола) до примыкания автодороги «Автоподъезд к аэропорту «Мурманск» к автодороге Р-21 «Кола», а также участка км 1377 до км 1381 автодороги Р-21 «Кола».

Планируемый график закрытия движения: с 11 до 13 часов 23 октября и с 26 по 28 октября.

Объезд перекрываемых участков осуществляется по автомобильной дороге регионального значения Кола – Зверосовхоз.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании поездки по указанным участкам, а также осуществлять движение, строго соблюдая требования дорожных знаков.