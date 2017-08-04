В районе Белокаменки готовится первый пробный взрыв!

ООО трест «НефтеГазВзрывПромСтрой» приступает к проведению взрывных работ на территории проектируемого объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» (ЦСКМС) комплекса для изготовления оснований гравитационного типа и интеграции модулей верхних строений в районе села Белокаменка.

Первый (опытный) взрыв намечен на 4 августа с 20.00 до 21.00.

В опасную зону при проведении взрывных работ попадает участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения Мишуково – Снежногорск, км 15+313 – км 17+000, по которому на период взрыва предусмотрена кратковременная, на 5-7 минут, остановка движения транспорта.

Водителям необходимо учесть данную информацию при планировании поездок по указанной автомобильной дороге 4 августа. Двигаясь по ней, строго следите за расстановкой временных дорожных знаков и действиями регулировщиков.

О днях и времени дальнейших взрывов «Мурманскавтодор» будет информировать участников дорожного движения на своём сайте.