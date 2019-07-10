В районе Долины Славы найден схрон боеприпасов

В Мурманской области в районе мемориального комплекса Долина Славы в пограничники нашли скопление боеприпасов в местах ожесточенных боев Великой Отечественной войны.

Боеприпасы были найдены всего в 400 метрах от трассы Мурманск-Киркенес, сообщает пресс-служба Погрануправления по западному арктическому району.

Всего пограничники обнаружили четыре артиллерийских снаряда, пять минометных мин и 273 винтовочных патрона немецкого производства. По оценкам экспертов, общая масса взрывчатого вещества этих боеприпасов составила около 32 кг в тротиловом эквиваленте.

Снаряды лежали на земле под открытым небом и могли стать лёгкой добычей для чёрных копателей, лиц, связанных с криминальным бизнесом в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, также попасть в руки террористов, отметили в Погрануправлении. При участии полиции и взрывотехников Северного флота обнаруженные боеприпасы были уничтожены.