В районе Долины Славы найден схрон боеприпасов
В Мурманской области в районе мемориального комплекса Долина Славы в пограничники нашли скопление боеприпасов в местах ожесточенных боев Великой Отечественной войны.
Боеприпасы были найдены всего в
Всего пограничники обнаружили четыре артиллерийских снаряда, пять минометных мин и 273 винтовочных патрона немецкого производства. По оценкам экспертов, общая масса взрывчатого вещества этих боеприпасов составила около
Снаряды лежали на земле под открытым небом и могли стать лёгкой добычей для чёрных копателей, лиц, связанных с криминальным бизнесом в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, также попасть в руки террористов, отметили в Погрануправлении. При участии полиции и взрывотехников Северного флота обнаруженные боеприпасы были уничтожены.