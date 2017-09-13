В районе кандалакшского рыборазводного завода бродит медведь

12 сентября, примерно в 15 часов, в районе рыборазводного завода Кандалакши был замечен медведь. На вид животному около двух лет. В ближайшее время на место обнаружения косолапого выедут специалисты охотнадзора, чтобы провести мероприятия по отпугиванию животного.

В связи этим, просьба к гражданам воздержаться от прогулок по Тропе здоровья и в районе телевышки. При обнаружении медведя или его следов, следует незамедлительно сообщить об этом в ЕДДС по телефонам: 151 или 99-234 для принятия дальнейших мер.