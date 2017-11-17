В районе мыса Киноварский будет проводиться операция по поиску и обезвреживанию морской мины

В период с 9 часов 17 ноября до 21 часа 18 ноября в районе мыса Киноварский, в 5 км западнее с.Пял специалистами Северного флота, ГУ МЧС России по Мурманской области, УМВД России по Мурманской области будет проводиться операция по поиску и обезвреживанию на месте морской мины времен Великой Отечественной войны.

В связи с большой мощностью заряда морской мины администрация Кандалакшского района просит всех проинформировать граждан (рыбаков, туристов, охотников) об опасности нахождения в радиусе 5 км от мыса Киноварский в течение трёх дней.