В районе озера Куц-Коль найдено тело мужчины

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту смерти мужчины в районе озера Куц-Коль Мончегорского района.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по Мурманской области Наталия Тростина, к месту происшествия, ввиду его труднодоступности, следователь СУ СК РФ прибыл совместно с сотрудниками УМВД России и МЧС России по Мурманской области специальным транспортом.

В настоящее время следователь работает на месте происшествия, проводит осмотр и иные необходимые проверочные мероприятия. Следствием установлена личность погибшего. Им оказался житель города Мончегорска, 1975 года рождения.

По завершении доследственной проверки будет принято процессуальное решение.