В районе озера Вильмаламбина погиб житель Умбы

Следственным отделом по городу Кандалакша следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту смерти мужчины в районе озера Вильмаламбина Терского района.

Предварительно установлено, что 3 февраля двое мужчин во время движения по ледяной поверхности озера на снегоходе, провалились под лёд. Им удалось выбраться из полыньи, однако, несмотря на предпринимаемые ими меры к самосохранению, один из мужчин скончался на месте.

В настоящее время следствием установлена личность погибшего. Им оказался житель посёлка Умба, 1984 года рождения. В ходе осмотра тела погибшего следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено.

Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются лица, обладающие информацией о произошедшем, проводятся иные необходимые проверочные действия, по завершении которых будет принято процессуальное решение.