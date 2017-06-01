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Мурманская область. Арктика01.06.17 10:01

В районе посёлка Междуречье начался монтаж металлоконструкций производственного здания мусоросортировочного комплекса

31 мая строители приступили к монтажу мусоросортировочного комплекса Мурманского филиала АО «Управления отходами». На специально подготовленные фундаменты будет установлено более 40 металлических колонн высотой от 10 до 12 метров. Они станут основой корпуса производственного цеха, где разместят мусоросортировочное оборудование. Общая площадь здания 2500 кв. метров. В соответствии с графиком монтаж всех конструкций будет завершен до конца июня.

Одновременно со строительством производственного цеха на площадке продолжается завоз модулей административно-бытового корпуса (АБК). Монтаж модулей АБК начнётся 5 июня, сообщил Виталий Измайлов, заместитель директора Мурманского филиала АО «Управление отходами».

Напомним, строительство мусоросортировочного комплекса, полигона для размещения так называемых «хвостов» сортировки и мусороперегрузочных станций стало возможно благодаря концессионному соглашению заключенному между правительством Мурманской области и АО «Управление отходами». 

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