В районе посёлка Туманный ведутся поиски трёх пропавших рыбаков

Сотрудники аварийно-спасательного отряда управления ГО и ЧС по Мурманской области отправились в район посёлка Туманный для поиска трёх рыбаков, которые отправились на рыбалку ещё неделю назад, сообщает пресс-служба ведомства.

Родственники рыбаков обратились к мурманчанам через соцсети с просьбой помочь найти мужчин. В одном сообществе во «ВКонтакте» они написали, что рыбаки «25 января уехали в тундру», по их данным, мужчины должны были вернуться в минувший вторник, но их до сих пор нет.

«Заявление о пропаже рыбаков, о том, что они перестали выходить на связь, поступило в пятницу, аварийно-спасательный отряд управления ГО и ЧС отправился в посёлок Туманный для их поиска», - пишет РИАН.