Мурманская область. Арктика09.11.17 07:40
10 ноября с 13.00 до 15.00 планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта по автомобильной дороге Мишуково – Снежногорск, на участке км 15+800 – км 18+300 и на автоподъезде к селу Белокаменка, км 0+
000 км 0+850, в связи с проведением взрывных работ в районе села Белокаменка.
В районе села Белокаменка ведут взрывные работы, автомобильную дорогу Мишуково – Снежногорск перекроют
10 ноября с 13.00 до 15.00 планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта по автомобильной дороге Мишуково – Снежногорск, на участке км 15+800 – км 18+300 и на автоподъезде к селу Белокаменка, км 0+
Водителям советуют строго следить за расстановкой дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещён» и действиями регулировщиков!
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