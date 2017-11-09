В районе села Белокаменка ведут взрывные работы, автомобильную дорогу Мишуково – Снежногорск перекроют

10 ноября с 13.00 до 15.00 планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта по автомобильной дороге Мишуково – Снежногорск, на участке км 15+800 – км 18+300 и на автоподъезде к селу Белокаменка, км 0+ 000 км 0+850, в связи с проведением взрывных работ в районе села Белокаменка.

Водителям советуют строго следить за расстановкой дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещён» и действиями регулировщиков!