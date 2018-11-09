В районе Титовки нашли склад боеприпасов времён Великой Отечественной войны

В конце октября сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району в результате проведения оперативно-разыскных и оперативно-поисковых мероприятий в районе озера Чапр (на удалении 22 километров от населенного пункта Титовка Печенгского района) были обнаружены боеприпасы времён Великой Отечественной войны.

На месте происшествия находилась 71 минометная мина немецкого производства, калибром 81 миллиметр. По оценкам экспертов, общая масса взрывчатого вещества найденных боеприпасов составила около 37 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, снаряды лежали на земле под открытым небом и могли стать лёгкой добычей для «чёрных копателей», лиц, связанных с криминальным бизнесом в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, также попасть в руки террористов.

Совместно с сотрудниками УМВД России по Мурманской области взрывоопасная находка была обезврежена на месте путём её подрыва специалистами взрывотехниками Пограничного управления.