В Мурманске в связи с производством работ по прокладке канализации и в целях обеспечения безопасности дорожного движения на проезде вдоль 311 микрорайона в районе южного въезда в город Мурманск будет ограничено движение всех видов транспорта:

— по ½ проезжей части проезда вдоль 311 микрорайона в восточном направлении с 8 часов 27 ноября до 20 часов 11 декабря;

— по ½ проезжей части проезда вдоль 311 микрорайона в западном направлении с 8 часов 12 декабря до 20 часов 25 декабря.