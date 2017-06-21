В разрушенные от взрыва газа квартиры мурманчане вернутся осенью

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил ход работ по восстановлению жилого дома на ул. Марата, 6. Напомним, летом 2016 года в одной из квартир произошёл взрыв бытового газа, который разрушил несущие конструкции здания.

Жильцы 22 квартир подъезда получили материальную помощь от городской администрации, всех желающих расселили в пунктах временного размещения. Комиссия определила, что степень разрушения конструктивных элементов дома предполагает возможность его полного восстановления.

Огромный объём капитального ремонта уже выполнен: реконструированы стены и кровля, заменены сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. В пострадавших квартирах установлены новые окна, входные двери, межкомнатные перегородки. В ходе восстановительных работ было расторгнуто три муниципальных контракта с подрядчиками, которые срывали обозначенные сроки сдачи объекта в эксплуатацию.

– Несмотря на упущенное по вине подрядных организаций время, сегодня квартиры подъезда и лестничный марш готовы к отделочным работам, – отметил администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Уже осенью семьи, проживающие здесь, смогут вернуться в свои квартиры.