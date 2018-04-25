В регионах Северо-Запада пройдут энергетические инвестиционные конференции

Всего в рамках Соглашений о сотрудничестве, подписанных между Стратегическим партнерством «Северо-Запад» и регионами Северо-Запада, в 2018 году запланировано семь региональных конференций.



Первая из них состоится 26 апреля в Петрозаводске. 23 мая эстафету подхватит Псковская область. 3-4 июля состоится большая межрегиональная инвестиционная конференция в Петербурге. В третьем квартале 2018 года свои планы власть и бизнес сверят в Мурманской, Архангельской, Новгородской, Вологодской областях и Республике Коми.



Стратегическое партнерство «Северо-Запад» оказывает содействие органам власти и инвесторам в организации этой работы в рамках соглашений, подписанных с регионами СЗФО и бизнес-сообществами. Один из действенных инструментов – организация публичных слушаний и конференций, на которых детально прорабатываются механизмы развития тех или иных сегментов экономики в регионе.



Представители исполнительных органов власти субъектов СЗФО, в том числе и Мурманской области, получат на руки весь пакет документов и аналитику от Проектного офиса «Стратегия» Стратегического партнерства «Северо-Запад», подготовленный для расширенной инвестиционной энергетической конференции в Карелии. Это даст возможность использовать полученные данные при подготовке и разработке собственных программ модернизации и развития элетроэнергетической и других отраслей.



В ходе инвестиционных энергетических конференциях в регионах Северо-Запада будут презентованы планы и бюджеты естественных монополий, работающих на территории округа. Среди них ПАО «Ростелеком», ООО «Газпром газомоторное топливо», ОАО «Российские железные дороги», АО «Росгеология» и другие компании. От конференции к конференции их список будет расширяться.