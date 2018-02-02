В региональном центре детско-юношеского краеведения презентовали новую учебную интерактивную программу «История освоения и развития Арктики»

Сегодня в региональном центре детско-юношеского краеведения состоялась презентация новой учебной интерактивной программы «История освоения и развития Арктики».

Фильм, подготовленный для старших школьников, рассказывает о природе и климате Арктики, истории её освоения с древнейших времен до наших дней, перспективах развития Мурманской области как одного из арктических регионов России. Программа дополнит «копилку» центра краеведения для детей и молодёжи, где уже есть такие учебные программы, как «Природа Мурманской области», «История Кольского края», «История города Мурманска».

«Мурманская область – неотъемлемая часть русской Арктики, более того, опорный плацдарм для её изучения и освоения – таков общий посыл программы. И таковы же принципы, на которых мы сегодня строим планы развития области», – отметила на презентации программы губернатор Марина Ковтун.

Также в ходе рабочей встречи глава региона Марина Ковтун и директор областного краеведческого музея Елена Химчук обсудили планы развития музея. За последние два года в музее проведены ремонт кровли, косметический ремонт экспозиционных залов и помещений под временные выставки. Лекционный зал переоборудован в региональный детско-юношеский центр краеведения, который с момента открытия 1 сентября 2016 года посетили более 3,5 тысячи человек. В 2017 году начата работа по модернизации фондохранилищ. Ещё одним важным направлением деятельности музея является расширение географии культурного сотрудничества с ведущими федеральными музеями страны. Существуют планы по модернизации экспозиций «Минеральные ресурсы Кольского полуострова» и «Жизнь Баренцева моря. Сухой аквариум».