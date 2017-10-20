В региональном этапе Национального чемпионата профмастерства «Абилимпикс» соревнуются 70 конкурсантов

Торжественная церемония открытия II регионального отборочного этапа Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» состоялась в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия».



Участников чемпионата приветствовали министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко, министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев, заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Мурманской области Роман Непомилуев. Творческий подарок участникам конкурса подготовили воспитанники мурманской коррекционной школы-интерната № 3.



Сразу после открытия на шести площадках началась конкурсная программа чемпионата. В этом году в профессиональном мастерстве соревнуются 70 конкурсантов из восьми муниципальных образований Мурманской области. Конкурсные задания участников оценивают 76 экспертов.



Основной площадкой регионального чемпионата стал Мурманский колледж экономики и информационных технологий – базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов. На базе колледжа организованы соревнования по шести компетенциям: Экономика и бухгалтерский учет, Разработка программного обеспечения, Администрирование баз данных, Бисероплетение (школьники), Резьба по дереву (школьники), Флористика (школьники). Мурманский медицинский колледж принимает конкурсантов по компетенциям Массажист и Медицинский и социальный уход; Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота – по компетенциям Поварское дело, Выпечка хлебобулочных изделий, Малярное дело; Мурманский индустриальный колледж – по компетенции Слесарное дело. Соревнования по компетенциям, связанным с творчеством, проходят в Мурманском колледже искусств (компетенция Исполнительское мастерство) и Мурманской коррекционной школе-интернате № 3 (компетенция Театральное искусство).



В рамках деловой программы чемпионата в Министерстве социального развития Мурманской области состоялось заседание рабочей группы Совета при Губернаторе Мурманской области по делам инвалидов.



20 октября, в заключительный день Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс», помимо соревновательной части состоится насыщенная деловая программа, в рамках которой пройдут мастер-классы профессионального мастерства от студентов и преподавателей колледжей, будут работать выставки творческих работ инвалидов, состоятся презентации работодателей, осуществляющих трудоустройство инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, будет действовать ресурсная площадка службы занятости населения Мурманской области «Двигаясь навстречу».



Имена победителей назовут на церемонии закрытия, которая состоится сегодня, 20 октября, в 15.00 в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия».



Официальными спонсорами регионального чемпионата стали Мурманский хлебозавод ОАО «Хлебопек», кинопредприятие «Мурманск» и Кольская АЭС.