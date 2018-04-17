В региональном этапе всероссийского конкурса «Учитель года России» принимают участие 12 лучших педагогов Мурманской области

Сегодня в Мурманском областном институте развития образования открывается региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года России» – «Учитель года Мурманской области – 2018».



Конкурсанты – это 12 лучших педагогов Мурманской области, победители муниципального этапа конкурса из Мурманска, Кировска, Оленегорска, Апатитов, Мончегорска, ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Видяево, Кольского, Ковдорского и Печенгского районов.



В течение четырех конкурсных дней жюри предстоит оценить работу участников по многим критериям, а претендентов на победу ждут конкурсные испытания: методический семинар, открытые уроки, мастер-классы, написание эссе, разработка и защита образовательных проектов, выступление на педагогическом совете и участие в «круглом столе» образовательных политиков.