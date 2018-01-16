В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по праву приняли участие 59 старшеклассников Мурманской области
На базе Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников по праву.
59 победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады из 12 муниципальных образований Мурманской области решали правовые задачи, предложенные Центральной предметно-методической комиссией всероссийской олимпиады школьников, и традиционный для этой олимпиады кроссворд.
На днях участники олимпиады встретились с жюри для подведения итогов и подробного разбора олимпиадных заданий.
Наиболее высокий уровень подготовки показали учащиеся школы № 3 г. Апатиты, мурманской гимназии № 10 и школы № 4 г. Оленегорск, которые стали победителями олимпиады по праву. Призерами стали восемь школьников из ЗАТО Александровск, ЗАТО г.Североморск, Мончегорска и Мурманска.
Для победителей и призеров регионального этапа олимпиад организованы учебно-тренировочные сборы для подготовки к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. Они будут проходить 21-22 февраля в центре дополнительного образования «Лапландия». Завершатся сборы торжественной церемонией награждения победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Мурманской области в 2017/2018 учебном году.