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Мурманская область. Арктика26.02.19 16:47

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие более 800 старшеклассников Мурманской области

В Мурманской области завершен региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года. Всероссийская олимпиада школьников является самым массовым интеллектуальным конкурсом в Российской Федерации, проводится по 24 предметам и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный всероссийский.

В Мурманской области ежегодно в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников принимает участие 60% учеников 5-11 классов – это более 27 тысяч ребят. В муниципальном этапе олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году приняли участие 9363 школьника 7-11 классов, в региональном – 886 обучающихся из 16 муниципальных образований. 39 школьников стали победителями регионального этапа, 173 – призерами. Кроме того, 37 учеников 7 и 8 классов приняли участие в математической олимпиаде имени Леонарда Эйлера и олимпиаде по физике имени Дж. К. Максвелла.

Наиболее высокие результаты школьники Заполярья продемонстрировали в олимпиаде по основам безопасности жизнедеятельности (80% от максимально возможного количества баллов), английскому языку (90,77 %), физкультуре (84,26%), истории (80,5 %) и технологии в номинациях «Техника и техническое творчество» (96%) и «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» (84%). По всем предметам в этом учебном году был преодолен 50% уровень выполнения заданий – это позволит направить школьников региона на все олимпиады федерального заключительного уровня.

Наиболее результативно на олимпиаде выступили команды ЗАТО п. Видяево (17 из 29 участников стали победителями или призерами), Кировска (11 победителей и призеров из 25 участников), Мурманска (121 победитель и призер из 332 участников) и Североморска (15 победителей и призеров из 47 участников).

26 участников олимпиады стали победителями и призерами одновременно в нескольких олимпиадах.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников состоится завтра, 27 февраля, в 15.00 в Центре дополнительного образования «Лапландия». Ребята будут отмечены дипломами министерства образования и науки Мурманской области и денежными премиями в размере 1500 и 1000 рублей соответственно. Дипломы и награды будут также вручены педагогам-наставникам и специалистам, принимавшим участие в организации олимпиад. Благодарственным письмом Министерства образования и науки Мурманской области будет отмечен коллектив Мурманского арктического государственного университета, на базе и при поддержке которого в этом году состоялось большинство олимпиад регионального этапа, что позволило существенно повысить организационный уровень их проведения.

 

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