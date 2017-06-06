Сегодня, в преддверии празднования Дня социального работника, в региональном Министерстве социального развития открылась обновлённая Доска почёта «Лучший работник сферы социальной защиты населения Мурманской области».

Впервые она была открыта в прошлом году. Цель мероприятия остается неизменной – выразить уважение и признание работникам сферы социальной защиты населения, стимулировать профессиональную деятельность руководителей и работников государственных областных учреждений, подведомственных министерству.

На Доске почёта размещаются фотографии лучших работников социальной защиты Мурманской области – специалистов и руководителей структурных подразделений, директоров и рядовых тружеников этой сферы. Всех их отличает чуткость и отзывчивость, терпение, душевное тепло и высокий профессионализм.

Специально созданная комиссия утвердила 23 кандидатуры из 40 представленных к занесению на Доску почёта, электронная версия которой размещена на официальном сайте Министерства социального развития Мурманской области.