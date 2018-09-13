Началась реконструкция участка федеральной автодороги Р-21 «Кола» с 1378 по 1381 кмЖулики чувствуют себя в России комфортно – Андрей Белоусов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика13.09.18 07:10

В региональном Минприроды наградят команды, участвовавшие во Всероссийском конкурсе «Зелёный маршрут»

Сегодня, 13 сентября, в Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области состоится торжественное награждение команд «Победа» и «Торговый порт», принявших участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Зелёный маршрут».

Всероссийский конкурс «Зелёный маршрут» проводится на территории Российской Федерации впервые. Организаторами выступили Минкультуры России, Минпросвещения России, Минприроды России, Росгвардия, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

Конкурс проводился для привлечения внимания общественности к созданию и развитию экологических троп и маршрутов в субъектах Российской Федерации. Участники 191 команды (от Мурманской области команды «Победа» и «Торговый порт») более чем из 70 регионов прошли и оценили состояние экологических троп в своих регионах.

В Мурманской области в рамках конкурса были предложены два маршрута: первый – по западной части национального парка «Хибины», общая протяженность 70 км; второй – по восточной и центральной частям национального парка «Хибины», общая протяженность 80 км. Этими маршрутами и прошли команда «Торговый порт» Мурманского морского торгового порта и команда «Победа» регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Кроме того обе команды на своих маршрутах приняли участие во Всероссийском субботнике по уборке бытового и природного мусора, разработали экскурсионные программы на экологических тропах, сформировали предложения по популяризации и развитию экологических троп.

 

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаДилетантам в Арктике делать нечего
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.18: Материальная форма поощрения граждан, помогающих полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, утверждена Минюстом России. Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей. Как Вы к этому относитесь?Проголосовало: 368 человек
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Volk
11.09.18 14:14
Деньги делают все. Эта истина подтверждается в очередной раз!
Комментарий к новости:Для «экономических» заключенных в российских тюрьмах создадут отдельные блоки
гость
10.09.18 10:25
Сбер всегда поддерживает проекты в сфере культуре и спорта. С него другим организациям нужно брать пример!
Комментарий к новости:Сбербанк выступает партнёром фестиваля спорта «Гольфстрим»
Слепнева
09.09.18 08:39
Меркурий очень хорошая система , но с момента создания 2014г ,на местах ещё дублируют справки о перемещении животных в бумажном варианте !!! 35 дней ждала справку Ў
Комментарий к новости:«Меркурий» лишит удобных «врачей» приработка
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:00«Рамки закона». Тематическая программа (16+)16:30«Ремонт по-честному». ТВ-шоу (16+)17:10«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиПереходим на дешевеющие морковь, репчатый лук и картофель-PRO ВалютуКурс доллара просел почти на 94 копейки, евро – почти на 88 копеек-PRO ЭнергетикуСостоялась приёмка нового оборудования для Верхне-Туломской ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 сентября-PRO Нефть и газБурить всегда, бурить везде-PRO ЗаконыРоссиянам не дадут погрузиться в «болото» долговой нагрузки
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика