В региональном Минприроды наградят команды, участвовавшие во Всероссийском конкурсе «Зелёный маршрут»

Сегодня, 13 сентября, в Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области состоится торжественное награждение команд «Победа» и «Торговый порт», принявших участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Зелёный маршрут».

Всероссийский конкурс «Зелёный маршрут» проводится на территории Российской Федерации впервые. Организаторами выступили Минкультуры России, Минпросвещения России, Минприроды России, Росгвардия, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

Конкурс проводился для привлечения внимания общественности к созданию и развитию экологических троп и маршрутов в субъектах Российской Федерации. Участники 191 команды (от Мурманской области команды «Победа» и «Торговый порт») более чем из 70 регионов прошли и оценили состояние экологических троп в своих регионах.

В Мурманской области в рамках конкурса были предложены два маршрута: первый – по западной части национального парка «Хибины», общая протяженность 70 км ; второй – по восточной и центральной частям национального парка «Хибины», общая протяженность 80 км . Этими маршрутами и прошли команда «Торговый порт» Мурманского морского торгового порта и команда «Победа» регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Кроме того обе команды на своих маршрутах приняли участие во Всероссийском субботнике по уборке бытового и природного мусора, разработали экскурсионные программы на экологических тропах, сформировали предложения по популяризации и развитию экологических троп.