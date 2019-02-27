В региональном парламенте обсудили реализацию в Мурманской области федерального закона об ответственном обращении с животными

Комитет по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Мурманской областной Думы под председательством Валерия Пантелеева провёл круглый стол, участниками которого стали заместитель губернатора Ольга Кузнецова, депутаты регионального парламента Олег Найденов, Александр Шестак, Геннадий Степахно, представители правительства региона, муниципальных образований, прокуратуры, общественных организаций и учреждений.

Валерий Пантелеев напомнил, что в декабре 2018 года был принят федеральный закон об ответственном отношении к животным, и сейчас необходимо привести законодательство Мурманской области в соответствие с ним.

– В федеральном законе появилось такое понятие как животное без владельца, обозначены новые требования к приютам, есть конкретная ответственность. Основным разработчиком нашего законопроекта является областной комитет по ветеринарии. Главным принципом этого закона, считаю, должно являться гуманное и ответственное отношение к животным. Хозяин кошки или собаки должен понимать, какие обязанности он приобретает вместе с питомцем. Возможно, человек, понимая, что животные испытывают боль, страдания, эмоции, будет относиться к ним по-человечески и не станет выкидывать на улицу пса, если тот надоел или причиняет неудобства. Возможно, необходимо ввести обязательный регистрационный учёт и налог на животных, чтобы люди, которые заводят по десять-пятнадцать собак, задумались: а смогут ли они их содержать? Эти вопросы – предмет для дискуссий, и мы ждём конкретных предложений от зоозащитников, общественных организаций, муниципальных образований для включения в региональный закон в пределах наших полномочий, - отметил парламентарий.

Как прозвучало на круглом столе, новый федеральный закон внёс существенные изменения в сложившуюся практику взаимодействия общественных организаций, муниципалитетов и заводчиков животных. С 2020 и 2022 года новшества затронут зоопарки, дельфинарии, океанариумы, которые будут подлежать обязательному лицензированию. В перспективе законом предусматривается обязательная регистрация домашних животных и ведение общероссийской базы данных. В развитие закона появятся и другие нормативные акты. Основная задача органов власти – найти оптимальное решение с учётом мнения всех участников процесса.

– Очень важно, на данном этапе обсудить все спорные моменты, чтобы наш региональный закон не противоречил федеральному законодательству, – подчеркнул Валерий Пантелеев.

Участники встречи высказали свои предложения, в частности, по оборудованию мест для выгула и дрессировки собак, введению механизмов ограничения разведения животных. Отмечалось и то, что не все идеи зоозащитников по комплексному решению проблемы безнадзорных животных, в том числе, обязательное чипирование или введение налога на собак и кошек, можно реализовать на региональном уровне. Все прозвучавшие мнения будут учтены при разработке региональных нормативно-правовых актов в сфере ответственного обращения с животными, возможно, некоторые предложения станут законодательной инициативой федерального уровня.