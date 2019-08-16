В региональном парламенте обсудили ситуацию в сельском хозяйстве Мурманской области

Председатель областной Думы Сергей Дубовой провёл совещание с участием депутатов и представителей регионального Министерства рыбного и сельского хозяйства, во время которого прозвучало, что по итогам первого полугодия из восьми сельхозпредприятий лишь четыре – рентабельны.

Производство молока сократилось на 13%. Специалисты связывают снижение надоев с изменением рациона питания коров и недостаточным уровнем кормления молочного скота. Низкая урожайность кормовых трав не позволяет хозяйствам увеличить долю сочных кормов. Сельхозпредприятия вынуждены дополнительно закупать зелёную массу в условиях недостаточности средств.

Наиболее сложная финансовая ситуация сложилась на крупнейшем сельхозпредприятии региона ГОУСП «Тулома», в котором содержится более трети дойного стада всей области. Она возникла из-за возросших в этом году налоговых обязательств и высоких затрат на электроэнергию, кроме того у предприятия выросли расходы на выплаты заработной платы и уменьшился объём сбыта продукции. В правительстве Мурманской области по поручению врио губернатора региона сейчас для «Туломы» разрабатывается антикризисный план.

«Первоочередные меры уже принимаются – объявлен конкурс на замещение должности руководителя хозяйства, прорабатывается вопрос о снижении тарифа на электроэнергию, ведется работа по организации закупки сочных кормов. Я и мои коллеги подключимся к решению проблемы и постараемся помочь выправить ситуацию на «Туломе», но в аналогичном положении могут оказаться и другие предприятия. Например, в Умбе тоже терпят убытки. Считаю, что участие законодательного органа необходимо при распределении бюджетных средств будущего года на сельское хозяйство. Мы будем настаивать на увеличении субсидий для наших сельхозпредприятий, поскольку производство молока, мяса, яиц на Крайнем Севере обходится недешево. Мы должны поддержать местных производителей», - отметил Сергей Дубовой.