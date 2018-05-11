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Мурманская область. Арктика11.05.18 17:11

В региональном парламенте прошла встреча с делегацией Правительства норвежской губернии Тромс

Мурманскую областную думу посетили Председатель Правительства губернии Тромс Вилли Эрнибакк, Генеральный консул Королевства Норвегии в городе Мурманске Эрик Сведал, представители Норвежского Баренцева Секретариата, молодежного Совета губернии Тромс. С российской стороны во встрече приняли участие депутаты регионального парламента Наталия Ведищева, Лариса Круглова, Владимир Мищенко и представители молодежной палаты при Мурманской областной думе. 

В центре внимания участников встречи были вопросы российско-норвежского партнерства в сферах образования, молодежной политики, культуры и спорта. 

Сергей Дубовой, приветствуя гостей, отметил важность этого сотрудничества, в котором значительную роль играют межрегиональные связи. 

- Депутаты областной Думы заинтересованы в том, чтобы отношения между Мурманской областью и северными губерниями Норвегии продолжали развиваться. Наши регионы многого добились в этом направлении. Мы успешно сотрудничаем как на двусторонней основе, так и по линии Баренцева региона. 

Глава регионального парламента заверил норвежских гостей, что Мурманская областная дума и далее будет прилагать усилия для сохранения и укрепления позитивного опыта международного сотрудничества и готова расширять сферы межрегиональных контактов. Созданная в этом году молодежная палата при Мурманской областной думе нацелена на тесное взаимодействие с молодежным Советом губернии Тромс и участие в совместных проектах. 

О необходимости расширения контактов между нашими регионами говорил и глава норвежской делегации Вилли Эрнибакк. Он подчеркнул, что надеется на успешную реализацию межрегиональных проектов и укрепление дружеских связей, в том числе, по линии Норвежского Баренцева Секретариата. 

Сергей Дубовой положительно оценил итоги встречи, выразив надежду, что она послужит хорошим подспорьем в развитии отношений между молодыми политиками северных регионов двух стран. 

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