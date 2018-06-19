В региональном парламенте состоялся учебный семинар для помощников депутатов и специалистов фракций областной Думы

Председатель регионального парламента Сергей Дубовой отметил, что подобные обучающие семинары в Мурманской областной Думе стали традицией: «Главная цель – обеспечить вас информацией, необходимой для работы, то есть для выполнения поручений депутатов, связанных с их полномочиями. Необходимость в постоянном самосовершенствовании, обсуждении итогов и новых задач по основным направлениям работы, безусловно, существует».

Сергей Дубовой пожелал всем успешной работы, подчеркнув, что полученная сегодня информация, поможет в дальнейшей работе и повысит эффективность выполнения обязанностей помощников.

В центре внимания был вопрос о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан. С информацией об этом выступила и.о. министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева.

В ходе обсуждения также шла речь об обеспечении лекарствами льготных категорий граждан и о формировании цен на лекарства.