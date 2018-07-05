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Мурманская область. Арктика05.07.18 16:57

В региональном правительстве обсудили вопросы взаимодействия с Минэнерго и предложения по проекту «Арктический доктор»

В правительстве Мурманской области состоялось заседание рабочей группы по вопросам исполнения постановления Совета Федерации ФС РФ «О государственной поддержке социально-экономического развития региона». В нём принял участие первый заместитель председателя областной Думы Владимир Мищенко.

Постановление Совета Федерации было принято по итогам Дней Мурманской области в верхней палате российского парламента.

Участники заседания обсудили взаимодействие с Минэнерго по вопросу газификации, предложения по проекту «Арктический доктор» и другие.

В том числе был рассмотрен вопрос о внесении в порядке законодательной инициативы в Госдуму проекта федерального закона, вносящего изменения в отдельные законодательные акты РФ в части предоставления мер государственной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории закрытого административно-территориального образования.

Как прозвучало в ходе рабочей группы, данный документ направлен на устранение ряда вопросов, возникающих при постановке граждан на учет в качестве претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО.

Депутаты регионального парламента единогласно поддержали инициативу и приняли решение направить её в Совет законодателей РФ при ФС РФ для проведения анализа концептуальных положений разработанного проекта федерального закона.

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