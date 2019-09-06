В региональном УФСИН готовы к проведению единого дня голосования

8 сентября своё избирательное право, гарантированное Конституцией Российской Федерации, смогут реализовать порядка 220 человек, содержащихся в следственных изоляторах Мурманской области, в отношении которых приговор суда не вступил в законную силу.

Принять участие в голосовании также имеют право свыше 3100 человек, осуждённых к различным наказаниям, не связанным с лишением свободы, а также подследственные, в отношении которых судами избрана мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей.

В УФСИН России по Мурманской области совместно с территориальными избирательными комиссиями проработан вопрос по образованию избирательных участков и организационно-методическому обеспечению хода голосования.

Для проведения голосования лиц, содержащихся под стражей, в учреждениях УИС Мурманской области созданы два самостоятельных избирательных участка: в мурманском СИЗО-1 избирательный участок № 439, СИЗО-2 г.Апатиты - избирательный участок № 736.

Соответствующие помещения оснащены кабинами для тайного голосования, средствами связи и пожаротушения, необходимой мебелью, обеспечены канцелярскими принадлежностями, оборудованы камерами видеонаблюдения.

Лица, содержащиеся под стражей, а также находящиеся на учёте уголовно-исполнительной инспекции, проинформированы о сроках реализации ими избирательного права, порядке участия в выборах и о баллотирующихся кандидатах.

Списки лиц, обладающих избирательным правом, ежедневно корректируются (убытие лиц в исправительные колонии, изменение меры пресечения и т.д.). Точные списки принимающих участие в выборах будут сформированы накануне дня проведения выборов, что обусловлено спецификой режимных учреждений.