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Мурманская область. Арктика14.09.17 07:36

В региональном УФСИН прошла профилактическая акция «Жизнь дана на добрые дела»

Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит всемирный день предотвращения самоубийств. Ведущим направлением по профилактике данного опасного социального явления является информирование населения о вариантах самопомощи при кризисных ситуациях.

Во всех учреждениях УФСИН России по Мурманской области в связи с этой датой прошли мероприятия профилактической акции «Жизнь дана на добрые дела».

В мурманской исправительной колонии строгого режима № 17 в местном храме Святой блаженной Матроны Московской прошла литургия, по окончании которой настоятель церкви Святой великомученицы Варвары села Минькино отец Андрей (Шилов) провёл с осуждёнными беседу на тему «Бог дал жизнь, никто не вправе ее отнять!». Также в учреждении для осуждённых был организован «круглый стол», проведены практические психокоррекционные занятия, и прочитаны лекции по профилактике алкоголизма, наркомании, и формированию здорового образа жизни.

В зеленоборской колонии-поселении № 20 прошёл футбольный матч между сборными осуждённых и сотрудников учреждения.

В рамках акции в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН была проведена лекция с личным составом, разработана и выдана несовершеннолетним подученным УИИ памятки «Мы выбираем жизнь» с указанием круглосуточного «телефона доверия».

Сотрудниками воспитательных, социальных, психологических отделов и служб других учреждений региональной УИС были также проведены круглые столы, культурно-массовые мероприятия, психологические тренинги.

 

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