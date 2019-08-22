В регионе должно быть больше современных площадок для содержательного досуга - глава региона Андрей Чибис

Современных мест для отдыха очень не хватает в Мурманской области и в Мурманске, отметил глава региона Андрей Чибис по итогам осмотра нового торгово-развлекательного комплекса, который готовится к открытию в областном центре. Врио губернатора акцентировал внимание на качестве работ, которое можно ставить в пример, как можно делать свое дело хорошо, учитывая все нюансы.

«Нам очень хочется первый опыт, связанный с рыбной ярмаркой, перенести сюда, чтобы в Мурманске появился хороший и качественный рыбный рынок. Пока идут рабочие переговоры, но мы будем делать все, чтобы «затащить» сюда коллег, чтобы люди могли здесь поесть свежую рыбу, купить ее, а еще и хорошо отдохнуть», – подчеркнул Андрей Чибис.

В качестве отдельной задачи глава региона назвал создание качественного аквапарка, которого в Мурманске также очень не хватает, и пообещал всяческую помощь и поддержку для его скорейшего открытия.

«Хороший аквапарк в Мурманске – это уже не просто мечта, это наша задача, и мы активизируем эту работу», – заключил Андрей Чибис.

Общая площадь нового торгово-развлекательного комплекса насчитывает 45 тысяч кв. м, площадь зоны развлечений – 2500 кв. метров. Возле комплекса работает бесплатная парковка более чем на тысячу мест, а для пешеходов оборудована новая остановка общественного транспорта.

Все решения, воплощенные в проекте, отвечают самым современным трендам в архитектуре и дизайне. В общей сложности в комплексе будут представлены более 100 мировых и российских брендов. Под крышей комплекса заработают более 40 аттракционов с батутами, скалодромами, батальным комплексом и огромным пространством для малышей. Также будет развернута новая концепция гастрономического пространства – среди знакомых брендов мурманчане увидят и новые, весьма долгожданные. В октябре первых зрителей примет самый современный из работающих сейчас не только в России, но и в Европе кинотеатр.

Вторая очередь комплекса, включающая в себя аквапарк, отель, фитнес-клуб и SPA совокупной площадью 20 тысяч кв. м, откроется уже в 2020 году.