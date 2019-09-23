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Мурманская область. Арктика23.09.19 14:25

В регионе изменят систему управления реализацией нацпроектов

Система реализации национальных проектов и региональных инициатив в Мурманской области должна стать более эффективной, указал глава региона Андрей Чибис в ходе обсуждения работ по нацпроекту «Жильё и городская среда» и мероприятий по благоустройству городской среды в рамках Плана 100 шагов на оперативном совещании в региональном правительстве.

Замгубернатора Евгений Никора сообщил, что на сегодня из 48 общественных территорий, включённых в нацпроект, работы завершены на 26. Из 107 дворов готово 50. 12 муниципальных образований области полностью завершили запланированные на 2019 год работы по благоустройству. К 15 октября область должна выйти на показатель выполнения нацпроекта 80%.

Директор АНО «Центр городского развития Мурманской области» Ольга Вовк отчиталась об исполнении задач по благоустройству городской среды в рамках Плана 100 шагов регионального правительства. Из 56 новых объектов благоустройства (детских и спортивных площадок) готовы 44. Из запланированных работ по художественному оформлению фасадов зданий и сооружений завершена половина. В целом исполнение Плана идёт в рамках установленных сроков.

Однако без проблем не обошлось. Так, буквально на прошедшей неделе выяснилось, что в Мурманске на двух дворовых территориях, включённых в нацпроект, – на улице Зои Космодемьянской и в проезде Молодёжном – подрядчик даже не приступил к асфальтированию. По словам главы администрации Мурманска Андрея Сысоева, связано это с постоянной сменой субподрядных организаций.

Андрей Чибис в связи с этим подчеркнул, что любой, даже малейший срыв сроков работ по нацпроектам недопустим.

«Нацпроект у нас на контроле. И неожиданно мы получаем информацию о сбое. Система управления реализацией нацпроектов неэффективна, и она будет изменена при формировании новой структуры правительства. Мы должны гордиться тем, что мы делаем и в какие сроки, а не объясняться, что и как нам помешало. По-другому мы качество жизни в Мурманской области не исправим», – отметил глава региона.

Андрей Чибис потребовал предоставлять ему ежедневный доклад о ходе работ по реализации нацпроектов и Плана 100 шагов.

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