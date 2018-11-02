В регионе повысилось качество образования

Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) в 2018 году и задачи на текущий учебный год обсуждались на расширенном заседании коллегии Министерства образования и науки Мурманской области.

С докладом по данному вопросу выступила и.о. министра Ирина Ковшира. Анализ результатов экзаменов показал, что в регионе выросло число высокобалльников по всем учебным предметам, кроме биологии и английского языка, что свидетельствует об эффективности принятых мер по повышению качества образования.

В 2018 году практически во всех пунктах проведения экзаменов (ППЭ) осуществлялась онлайн-трансляция, за исключением тех, где организовать онлайн-видеонаблюдение нет технической возможности из-за удаленности. Завершена работа по техническому оснащению пунктов проведения экзаменов и Регионального центра обработки информации: заменено устаревшее оборудование на IP-камеры, организована печать экзаменационных материалов во всех аудиториях и их сканирование в местах проведения экзаменов, все пункты оснащены средствами подавления сотовой связи.

В регионе создан Ситуационный центр онлайн-наблюдения. Обеспечить прозрачность и объективность проведения ЕГЭ помогли привлеченные общественные наблюдатели. Активными в этом году были студенты, представляющие Российский союз молодежи. Эти меры и серьезная подготовительная работа, проведенная с учащимися и их родителями, позволили сократить число нарушений при проведении экзамена в три раза (до двух).

Особое внимание уделено вопросу объективности проведения итоговой аттестации, Всероссийских проверочных работ.

В настоящее время регион приступил к реализации «дорожной карты» ГИА-2019.

«Государственная итоговая аттестация является важным испытанием в жизни каждого школьника, и необходимо провести экзаменационную кампанию максимально честно и открыто», – подчеркнула в заключение Ирина Ковшира.

По результатам обсуждения принято решение коллегии, в котором определены задачи по подготовке и проведению ГИА-2019.