В регионе работает дискуссионный клуб проекта «Великие имена России»

Целью проекта является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом. Проект будет реализован в формате общенационального конкурса, что позволит обеспечить максимальный охват населения и учесть всю палитру мнений. В результате мы сами с помощью голосования определим, чьи имена достойны украсить фасады 45 российских аэропортов, в том числе аэропорта Мурманск.

Региональные общественные палаты должны сформировать списки имен- претендентов, затем жители регионов смогут предложить свой вариант имени при помощи специально созданного сайта или по телефону горячей линии, после чего будет сформирован шорт-лист конкурса. С 8 ноября по 30 ноября будет проходить общенародное голосование по принципу «один голос - один аэропорт - одно имя», итоги будут подведены 5 декабря.

Инициаторы проекта - Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ выступила агрегатором инициатив по реализации идеи. Присоединяйтесь к группе Великие имена России. Мурманская область, - нам важно мнение каждого северянина!