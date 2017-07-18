В регионе сохраняется стабильная спокойная обстановка - Игорь Бабенко

17 июля в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное подведению итогов работы за I полугодие 2017 года и задачах на II полугодие 2017 года. В его работе принял участие заместитель губернатора Мурманской области Игорь Бабенко.

Открыл заседание и.о. руководителя следственного управления. В своём докладе Андрей Ефремов отметил, что в первом полугодии 2017 года усилия аппарата следственного управления и следственных отделов были сосредоточены на обеспечении поставленных перед Следственным комитетом Российской Федерации задач в сфере уголовного судопроизводства.

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления отметил, что руководителям территориальных следственных отделов следует систематизировать работу по основным направлениям деятельности, усилить исполнительскую дисциплину, а также озвучил первоочередные задачи на II полугодие 2017 года, направленные на обеспечение дальнейшего роста качества предварительного следствия, совершенствование ведомственного контроля за принятием законных и обоснованных процессуальных решений по сообщениям о преступлениях и уголовным делам; повышение эффективности уголовно-правовых мер борьбы с коррупционными проявлениями, преступлениями в налоговой сфере, преступлениями, связанными с невыплатой заработной платы, ятрогенными преступлениями (разновидность преступных посягательств на жизнь или здоровье человека, совершаемых медиками вследствие ненадлежащего оказания или неоказания медицинской помощи гражданам. – Ред.), а также преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних; продолжение межведомственной работы, направленной на полное возмещение ущерба, причиненного преступлениями; обеспечение чуткого и внимательного отношения к обращениям граждан в следственные органы и другие.

«Результаты полугодия показывают, что Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится существенная работа по укреплению законности и правопорядка на территории Мурманской области, защите прав и интересов наших граждан. Во многом благодаря вашим усилиям в регионе сохраняется стабильная спокойная обстановка», – сказал в своём выступлении Игорь Бабенко.

Заместитель губернатора подчеркнул, что правительство Мурманской области готово к самому широкому формату сотрудничества со Следственным управлением. Пример такой работы – недавно подписанное соглашение о межведомственном взаимодействии между Следственным управлением и региональным Комитетом по труду и занятости населения по вопросам соблюдения и защиты трудовых прав граждан.

Также была отмечена и системная работа сотрудников Следственного управления, по внедрению принципа открытости и доступности информации, в том числе и в социальных сетях.

«По сути это очень важная работа, так как гражданин в оперативном режиме имеет возможность получить прямой ответ на тот или иной вопрос. Информация в социальных сетях распространяется мгновенно, и если раньше на принятие решения у нас были дни и недели, то сегодня на ситуацию надо реагировать максимально оперативно, порою – в течение нескольких часов», – сказал заместитель губернатора.