В регионе успешно проходит приемная кампания по приему на обучение по программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета

На настоящий момент обеспечено 95,5 % приема на обучение по программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета. Еще есть возможность подать заявление выпускникам 9 классов на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» (ТОП-50), «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» (ТОП-50), «Оленевод-механизатор», «Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы», «Повар, кондитер» (ТОП-50), «Продавец, контролер-кассир», «Слесарь, станочник» (металлообработка), «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по отраслям), «Электромонтер по ремонту электросетей» (новая для региона программа), «Электрорадиомонтажник судовой».

На базе среднего общего образования (11 кл.) продолжается прием документов на обучение за счет областного бюджета по образовательным программам среднего профессионального образования «Дошкольное образование», «Водитель городского электротранспорта», «Коммерция» (по отраслям), «Резчик».

С подробной информацией о приемной кампании можно ознакомиться здесь.