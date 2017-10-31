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Мурманская область. Арктика31.10.17 13:08

В регионе успешно проходит приёмная кампания по приёму на обучение по программам среднего профессионального образования за счёт средств областного бюджета

На настоящее время обеспечено 96,4% приёма на обучение по программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета.

Ещё есть возможность подать заявление выпускникам 9 классов на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» (ТОП-50), «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» (ТОП-50), «Оленевод-механизатор», «Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы, Повар, кондитер» (ТОП-50), «Продавец, контролер-кассир», «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», «Станочник (металлообработка)», «Токарь на станках с числовым программным управлением» (ТОП-50), «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», «Электромонтер по ремонту электросетей (новая для региона программа)», «Электрорадиомонтажник судовой».

На базе среднего общего образования (11 кл.) продолжается приём документов на обучение за счёт областного бюджета по образовательным программам среднего профессионального образования «Водитель городского электротранспорта», «Коммерция (по отраслям)», «Резчик».

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