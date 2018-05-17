Мурманская область. Арктика17.05.18 18:05
В регионе завтра ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха до +14°
18 мая по Мурманской области ожидается прохождение атмосферного фронта, понижение температуры воздуха.
В регионе завтра ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +3+8°, днём на юго-западе +9+14°.
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Последние комментарии
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17.05.18 13:56
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Наталья
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Вадим Пашимиый
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