В реках Кольского полуострова отмечаются случаи заболевания сёмги

В реках Кола и Тулома, расположенных в северной части Мурманской области, как и в аналогичный период последних четырёх лет, регистрируются случаи заболевания производителей атлантического лосося (сёмги) дикой популяции, идущей на нерест.

С целью проведения мониторинга акваторий рек Кола и Тулома, установления общего состояния популяции атлантического лосося (сёмги) и оценки нерестовой ситуации в 2019 году, на площадке комитета по ветеринарии Мурманской области продолжает работать группа специалистов из представителей Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод», Баренцево-Беломорского ТУ Росрыболовства, Управления Россельхознадзора по Мурманской области, Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» (ПИНРО), Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области. В рамках мониторинга продолжается отбор проб рыбы, воды, грунта для проведения комплексных лабораторно-диагностических исследований в аккредитованных лабораториях. Организован сбор и утилизация погибшей рыбы. Учёт идущей на нерест сёмги ведётся с 6 июня текущего года на рыбоходе Нижне -Туломской ГЭС на р. Тулома и на рыбоучетном заграждении (РУЗ) на р. Кола.

Напомним, в 2015 году у сёмги был диагностирован ульцеративный дермальный некроз лососевых (УДН). Болезнь в начальной стадии поражения характеризуется появлением на теле рыбы серых пятен (колец), которые впоследствии изъязвляются и происходит вторичное инфицирование грибком сапролегния (белые пятна). Ослабленная рыба, особенно травмированная, погибает. Это заболевание для человека не опасно и поражает только производителей дикой семги. Возбудитель заболевания не выделен и не изучен. Методов лечения рыбы от УДН не существует.

Необходимо отметить, что возбудителей особо опасных вирусных и бактериальных болезней рыб, характерных для лососевых выращиваемых в рыбоводных хозяйствах Мурманской области, не выявлено.

Как сообщают специалисты Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод», на сегодняшний день учтено прохождение 3662 экземпляра атлантического лосося (сёмги), из них с подозрением на УДН выявлено 124 особей (3,3%). Кроме того, в реке Кола у 11% отмечаются травмы от орудий лова, в том числе сетей, и укусов зверей. Учтено 48 погибших особей. Если сравнивать ситуацию с прошлым годом, то процент заболевшей сёмги в текущем году ниже. Владельцам рыбопромысловых участков рекомендовано организовать дезинфекцию орудий лова и иного задействованного в работе оборудования на рыбопромысловых участках и уничтожение погибшей рыбы. На р. Кола Мурманским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» оборудованы места дезинфекции рыболовного инвентаря и экипировки на лицензионных пунктах в п. Молочный и п. Шонгуй. Дезинфекция осуществляется с помощью дезковриков и посредством использования ветоши с дезраствором.

Комитет по ветеринарии Мурманской области обращается к рыбакам - любителям с просьбой сообщать обо всех фактах поимки рыбы с поражениями в других водоемах Мурманской области (кроме рек Кола и Тулома и их притоков).