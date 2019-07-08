14 июля, в День рыбака, стартует проект «Наша рыба»Трансарктический переход из Владивостока в Мурманск позволит учёным собрать уникальную информацию о состоянии арктических биоресурсов и среды их обитания
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика08.07.19 16:15

В реках Кольского полуострова отмечаются случаи заболевания сёмги

В реках Кола и Тулома, расположенных в северной части Мурманской области, как и в аналогичный период последних четырёх лет, регистрируются случаи заболевания производителей атлантического лосося (сёмги) дикой популяции, идущей на нерест.

С целью проведения мониторинга акваторий рек Кола и Тулома, установления общего состояния популяции атлантического лосося (сёмги) и оценки нерестовой ситуации в 2019 году, на площадке комитета по ветеринарии Мурманской области продолжает работать группа специалистов из представителей Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод», Баренцево-Беломорского ТУ Росрыболовства, Управления Россельхознадзора по Мурманской области, Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» (ПИНРО), Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области. В рамках мониторинга продолжается отбор проб рыбы, воды, грунта для проведения комплексных лабораторно-диагностических исследований в аккредитованных лабораториях. Организован сбор и утилизация погибшей рыбы. Учёт идущей на нерест сёмги ведётся с 6 июня текущего года на рыбоходе Нижне -Туломской ГЭС на р. Тулома и на рыбоучетном заграждении (РУЗ) на р. Кола.

Напомним, в 2015 году у сёмги был диагностирован ульцеративный дермальный некроз лососевых (УДН). Болезнь в начальной стадии поражения характеризуется появлением на теле рыбы серых пятен (колец), которые впоследствии изъязвляются и происходит вторичное инфицирование грибком сапролегния (белые пятна). Ослабленная рыба, особенно травмированная, погибает. Это заболевание для человека не опасно и поражает только производителей дикой семги. Возбудитель заболевания не выделен и не изучен. Методов лечения рыбы от УДН не существует.

Необходимо отметить, что возбудителей особо опасных вирусных и бактериальных болезней рыб, характерных для лососевых выращиваемых в рыбоводных хозяйствах Мурманской области, не выявлено.

Как сообщают специалисты Мурманского филиала  ФГБУ «Главрыбвод», на сегодняшний день учтено прохождение 3662 экземпляра атлантического лосося (сёмги), из них с подозрением на УДН выявлено 124 особей (3,3%). Кроме того, в реке Кола у 11% отмечаются травмы от орудий лова, в том числе сетей, и укусов зверей. Учтено 48 погибших особей. Если сравнивать ситуацию с прошлым годом, то процент заболевшей сёмги в текущем году ниже. Владельцам рыбопромысловых участков рекомендовано организовать дезинфекцию орудий лова и иного задействованного в работе оборудования на рыбопромысловых участках и уничтожение погибшей рыбы. На р. Кола Мурманским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» оборудованы места дезинфекции рыболовного инвентаря и экипировки на лицензионных пунктах в п. Молочный и п. Шонгуй. Дезинфекция осуществляется с помощью дезковриков и посредством использования ветоши с дезраствором.

Комитет по ветеринарии Мурманской области обращается к рыбакам - любителям с просьбой сообщать обо всех фактах поимки рыбы с поражениями в других водоемах Мурманской области (кроме рек Кола и Тулома и их притоков).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаК БУРОВОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееРоссия одна, а кандидаты разные
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Сергей
07.07.19 22:58
Здравствуйте, вам нужны рабочие? *** Сергей, с этим вопросом надо обратиться в Центр занятости Мурманской области, у них есть сайт, где присутствует функция поиска рабочих мест. Редакция.
Комментарий к новости:Мегапроект стратегического значения в Белокаменке
Касторкин
06.07.19 10:55
Современная власть наступает на грабли, на которые еще наталкивались в советские времена. Устанавливая заманухи для приезжих они порождают зависть и несправедливость среди местных специалистов, которы
Комментарий к новости:На меры социальной поддержки при трудоустройстве в Мурманской области «клюнули» 70 врачей
Сергей
05.07.19 22:31
Разрешить отстрел и травить не будут.
Комментарий к новости:Мурманские догхантеры травят собак
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Жизнь и приключения Мишки Япончика». Художественный сериал, 5 серия (16+)23:00«Останусь строками, останусь песнями». Документальный фильм (12+)
-PRO ДеньгиЦенники: капуста и лук дешевле, морковь и картофель дороже-PRO ВалютуКурс доллара подрос почти на 29 копеек, евро – почти на 5 копеек-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в июне выработала 609,4 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 9 июля-PRO Нефть и газНа форуме «Судостроение в Арктике» вспомнили о Штокмановском месторождении-PRO Законы«Электронный бюллетень» и «Информационный бюллетень «Ведомости Мурманской областной Думы» будут содержать все нормативные правовые акты региональной власти
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
20.06.19: 20 июня состоялась «прямая линия» Президента РФ Владимира Путина. Что Вы вынесли по её итогам?Проголосовало: 288 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика