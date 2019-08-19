В реке Пак утонул северянин, решивший искупаться в состоянии алкогольного опьянения

В Кольском районе утонул мужчина. Вчера в 11.20 в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области» от оператора «112» была получена информация о том, что к ним обратился гражданин, который сообщил о том, что его знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в районе посёлка Юркино Кольского района, решил переплыть реку Пак и утонул.

По данному факту был развёрнут оперативный штаб ПСР Главного управления МЧС России по Мурманской области в составе 3 человек под руководством врио начальника ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области».

В 13 часов в район поиска выдвинулась водолазная группа ПСП МАКАСЦ МЧС России - филиал ФГКУ «СЗРПСО МЧС России» в составе 4 человек и двух единиц техники.

В 15.35 тело погибшего было поднято из воды водолазной группой. Сейчас сотрудниками правоохранительных органов проводятся следственно-оперативные мероприятия.