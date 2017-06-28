В реку Умба выпустили более 3,5 тысячи мальков атлантического лосося

28 июня специалисты отдела радиационной безопасности Кольской АЭС совместно с ФГБУ «Главрыбвод» выпустили 3567 мальков атлантического лосося (семги) в реку Умба Терского района Мурманской области. Зарыбление проводилось под строгим контролем надзорных органов.

«Ежегодно Кольская АЭС проводит работы по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. В этом году на зарыбление было выделено более 600 тысяч рублей, - прокомментировал мероприятие заместитель начальника отдела радиационной безопасности Кольской АЭС Андрей Чирков. - Так как воздействие станции на водные ресурсы озера Имандра, на берегу которого расположена Кольская АЭС, является незначительным, то по согласованию с надзорными органами молодь семги выпускается там, где это наиболее необходимо для сохранения биоразнообразия и поддержания уровня запаса ценных видов рыб, предназначенных для промысла».

На современной базе Умбского рыбоводного завода в огромных ваннах при специальном кислородном и температурном режиме из икринок семужата появляются на свет, а затем проходят процесс инкубации. Когда они подрастают, их выпускают в естественную среду обитания.

Молодь в возрасте 1 года и средней штучной навеской от 1,0 г, предварительно прошедшую ветеринарное освидетельствование, грузят в специальные контейнеры и доставляют к одному из притоков Умбы.

Новый этап жизни лосося начинается с того, что контейнеры с охлажденной и обогащенной кислородом речной водой аккуратно выставляются на мелководье, у самого берега. Это делается с целью выровнять температуру воды в водоеме и ёмкости для того, чтобы «заселение» семги прошло безболезненно. В ближайшие год-два рыбья молодь спустится в Белое море, откуда отправится в Атлантику.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, партнерами Кольской АЭС по программе искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в реках Мурманской области выступают Федеральное агентство по рыболовству и ФГБУ «Главрыбвод», представители которых выразили удовлетворение проведенным процессом зарыбления и надежду на продолжение дальнейшего сотрудничества.